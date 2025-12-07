Thé dansant TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Thé dansant TÉLÉTHON Rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 7 décembre 2025.
Thé dansant TÉLÉTHON
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Thé dansant au Foyer Rural à 14h30, organisé par les donneurs de sang. Vente de gâteaux au profit du Téléthon.
.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Tea dance at the Foyer Rural at 2.30pm, organized by the blood donors. Sale of cakes in aid of the Telethon.
German :
Thé dansant im Foyer Rural um 14:30 Uhr, organisiert von den Blutspendern. Kuchenverkauf zugunsten des Telethon.
Italiano :
Ballo del tè presso il Foyer Rural alle 14.30, organizzato dai donatori di sangue. Vendita di torte a favore di Telethon.
Espanol :
Baile del té en el Foyer Rural a las 14h30, organizado por los donantes de sangre. Venta de pasteles a beneficio del Teletón.
L’événement Thé dansant TÉLÉTHON Yssingeaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire