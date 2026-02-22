Thé Dansant Thierry Guitton Duo Le Palais Royan
Thé Dansant Thierry Guitton Duo Le Palais Royan mardi 14 avril 2026.
Thé Dansant Thierry Guitton Duo
Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
1 entrée + 1 boisson chaude + 1 patisserie
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-14 18:00:00
Date(s) :
2026-04-14
L’accordéon, une passion qu’il fait partager depuis de nombreuses années à travers bals, galas et festivals.
Le Palais 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
He has been sharing his passion for the accordion at dances, galas and festivals for many years.
