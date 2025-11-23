Thé dansant Thiron-Gardais
Thé dansant Thiron-Gardais dimanche 23 novembre 2025.
Thé dansant
Thiron-Gardais Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le comité des fêtes de Thiron-Gardais propose un thé dansant le dimanche 23 novembre de 14h à 19h animé par Gilles Music à la salle des fêtes.
Réservation obligatoire.
.
Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 02 71 14
English :
The Comité des fêtes de Thiron-Gardais is organizing a tea dance on Sunday, November 23 from 2pm to 7pm, hosted by Gilles Music at the Salle des fêtes.
Reservations required.
German :
Das Festkomitee von Thiron-Gardais bietet am Sonntag, den 23. November von 14:00 bis 19:00 Uhr einen Tanztee an, der von Gilles Music im Festsaal moderiert wird.
Eine Reservierung ist erforderlich.
Italiano :
Il Comitato del Festival di Thiron-Gardais organizza un tè danzante domenica 23 novembre dalle 14.00 alle 19.00 nella sala del villaggio, con la partecipazione di Gilles Music.
È indispensabile la prenotazione.
Espanol :
El Comité del Festival de Thiron-Gardais organiza un baile del té el domingo 23 de noviembre, de 14.00 a 19.00 h, en el salón del pueblo, a cargo de Gilles Music.
Imprescindible reservar.
L’événement Thé dansant Thiron-Gardais a été mis à jour le 2025-10-26 par OTs DU PERCHE