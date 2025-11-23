Thé dansant

Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : 2025-11-23

Début : 2025-11-23 14:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Le comité des fêtes de Thiron-Gardais propose un thé dansant le dimanche 23 novembre de 14h à 19h animé par Gilles Music à la salle des fêtes.

Réservation obligatoire.

.

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 02 71 14

English :

The Comité des fêtes de Thiron-Gardais is organizing a tea dance on Sunday, November 23 from 2pm to 7pm, hosted by Gilles Music at the Salle des fêtes.

Reservations required.

German :

Das Festkomitee von Thiron-Gardais bietet am Sonntag, den 23. November von 14:00 bis 19:00 Uhr einen Tanztee an, der von Gilles Music im Festsaal moderiert wird.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Il Comitato del Festival di Thiron-Gardais organizza un tè danzante domenica 23 novembre dalle 14.00 alle 19.00 nella sala del villaggio, con la partecipazione di Gilles Music.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

El Comité del Festival de Thiron-Gardais organiza un baile del té el domingo 23 de noviembre, de 14.00 a 19.00 h, en el salón del pueblo, a cargo de Gilles Music.

Imprescindible reservar.

