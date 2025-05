Thé dansant Toto Musette – La Cigale de Royan Royan, 29 juin 2025 14:30, Royan.

Charente-Maritime

Thé dansant Toto Musette La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29 19:30:00

Date(s) :

2025-06-29

Une part de gâteau et une boisson chaude offertes.

.

La Cigale de Royan 79 av de la Grande Conche

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11

English :

A slice of cake and a hot drink on offer.

German :

Ein Stück Kuchen und ein heißes Getränk werden angeboten.

Italiano :

Una fetta di torta e una bevanda calda in omaggio.

Espanol :

Un trozo de tarta y una bebida caliente gratis.

L’événement Thé dansant Toto Musette Royan a été mis à jour le 2025-05-09 par Mairie de Royan