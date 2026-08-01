Thé dansant Salle de la Vivert Toulon-sur-Allier

dimanche 30 août 2026 · Salle de la Vivert · Toulon-sur-Allier

Informations pratiques

Toulon-sur-Allier

Thé dansant

Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:30:00

fin : 2026-08-30 19:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisé par Générations Mouvement Allier. Animé par Aurélie et Jérôme Arnaud. Buvette sur place et salle climatisée.

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Salle de la Vivert 8 rue de la Mairie Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 49 11 05

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English :

Organized by Générations Mouvement Allier. Hosted by Aurélie and Jérôme Arnaud. Refreshments available on site and air-conditioned room.

L’événement Thé dansant Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-21 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région