Thé dansant Le bourg Tourouvre au Perche

Thé dansant Le bourg Tourouvre au Perche samedi 8 novembre 2025.

Thé dansant

Le bourg BUBERTRÉ Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le Club de l’amitié Tourouvraine vous propose un thé dansant. Ouvert à tous. Animé par l’orchestre de Jean Michel Olivier. Goûter offert. Buvette et pâtisseries sur place. .

Le bourg BUBERTRÉ Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36 clubdelmitietourouvraine@gmail.com

English : Thé dansant

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé dansant Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche