Thé dansant Le bourg Tourouvre au Perche
Thé dansant
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 19:00:00
2025-11-08
Le Club de l’amitié Tourouvraine vous propose un thé dansant. Ouvert à tous. Animé par l’orchestre de Jean Michel Olivier. Goûter offert. Buvette et pâtisseries sur place. .
Le bourg BUBERTRÉ Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36 clubdelmitietourouvraine@gmail.com
