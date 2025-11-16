Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Trémel

Salle des fêtes Trémel Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

THÉ DANSANT DU CLUB DES JONQUILLES.
Animé par l’orchestre Ewan Perrot et accordéon Yvon. Goûters.   .

Salle des fêtes Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 90 28 00 

