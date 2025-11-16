Thé dansant Trémel
Thé dansant Trémel dimanche 16 novembre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes Trémel Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
THÉ DANSANT DU CLUB DES JONQUILLES.
Animé par l’orchestre Ewan Perrot et accordéon Yvon. Goûters. .
Salle des fêtes Trémel 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 90 28 00
