Thé dansant Trimbach
Thé dansant Trimbach dimanche 19 avril 2026.
Thé dansant
Trimbach Bas-Rhin
Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 20:00:00
2026-04-19
L’orchestre »Marley Brown » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….
L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. .
Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 76 85
English :
The band Marley Brown will make dance lovers dance to waltzes, madisons, cha-cha-cha…
The ASL of Trimbach will take care of the refreshment stand and small catering.
