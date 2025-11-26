Thé dansant

Trimbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’orchestre »Marley Brown » saura faire danser les amateurs de danse sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration.

L’orchestre »Marley Brown » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. .

Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 76 85

English :

The band Marley Brown will make dance lovers dance to waltzes, madisons, cha-cha-cha…

The ASL of Trimbach will take care of the refreshment stand and small catering.

L’événement Thé dansant Trimbach a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg