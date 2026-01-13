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AGENDA · Trimbach

Thé dansant Trimbach

dimanche 13 décembre 2026 · Trimbach

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
67470 Trimbach
Département
Bas-Rhin
Tarif

Trimbach

Thé dansant

Trimbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :
2026-12-13

L’orchestre  »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….
L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration.
L’orchestre  »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….
L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration.   .

Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 76 85 

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English :

The orchestra  »Blue Star » will make dance lovers dance the time of an afternoon, on waltzes, madisons, cha-cha-cha…
The ASL of Trimbach will be at the care with refreshments and small restoration.

L’événement Thé dansant Trimbach a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

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