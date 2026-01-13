Informations pratiques

Trimbach

Thé dansant

Trimbach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 15:00:00

fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :

2026-12-13

L’orchestre »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration.

L’orchestre »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….

L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. .

Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 76 85

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English :

The orchestra »Blue Star » will make dance lovers dance the time of an afternoon, on waltzes, madisons, cha-cha-cha…

The ASL of Trimbach will be at the care with refreshments and small restoration.

L’événement Thé dansant Trimbach a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg