Thé dansant Trimbach
dimanche 13 décembre 2026 · Trimbach
Informations pratiques
Trimbach
Thé dansant
Trimbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00
Date(s) :
2026-12-13
L’orchestre »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, de madisons, de cha-cha-cha….
L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration.
L’orchestre »Blue Star » saura faire danser les amateurs de danse le temps d’une après midi, sur des airs de valses, madisons, cha-cha-cha….
L’ASL de Trimbach sera aux petits soins avec buvette et petite restauration. .
Trimbach 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 76 85
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English :
The orchestra »Blue Star » will make dance lovers dance the time of an afternoon, on waltzes, madisons, cha-cha-cha…
The ASL of Trimbach will be at the care with refreshments and small restoration.
L’événement Thé dansant Trimbach a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg
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