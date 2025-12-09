Thé dansant Tri’o 17 Le Palais Royan
Thé dansant Tri’o 17 Le Palais Royan mardi 9 décembre 2025.
Thé dansant Tri’o 17
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
entrée + 1 boisson chaude + 1 pâtisserie
Début : 2025-12-09 14:30:00
fin : 2025-12-09 18:00:00
2025-12-09
Les trois amis se retrouvent pour vous faire danser sur des airs nostalgiques et nouveaux, à la manière des bals d’après Guerres. Valse, tango, twist, rock… tout est là pour vous donner l’irrésistible envie de taper du pied sur la piste !
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
The three friends get together to make you dance to nostalgic new tunes, in the style of post-war balls. Waltz, tango, twist, rock… it’s all there to give you the irresistible urge to tap your feet on the dance floor!
German :
Die drei Freunde finden sich wieder zusammen, um Sie zu nostalgischen und neuen Melodien im Stil der Bälle nach den Kriegen tanzen zu lassen. Walzer, Tango, Twist, Rock… alles ist da, um Ihnen den unwiderstehlichen Wunsch zu geben, mit den Füßen auf der Tanzfläche zu wippen!
Italiano :
I tre amici si riuniscono per farvi ballare su nuove melodie nostalgiche, nello stile dei balli del dopoguerra. Valzer, tango, twist, rock… c’è tutto per darvi l’irresistibile voglia di battere i piedi sulla pista da ballo!
Espanol :
Los tres amigos se reúnen para hacerte bailar nuevas melodías nostálgicas, al estilo de los bailes de posguerra. Vals, tango, twist, rock… ¡todo está ahí para darte unas ganas irresistibles de zapatear en la pista de baile!
