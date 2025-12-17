Thé Dansant Troyes

Thé Dansant

Hôtel de Ville de Troyes Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Ambiance garantie avec l’orchestre Stéphane Courtot-Renoux, champion du monde d’accordéon, et la présence de Miss Aube et ses dauphines (Miss France).

Au programme danses, animations, grande tombola aux nombreux lots, champagne*, softs et gourmandises.



Les bénéfices seront reversés à une association locale venant en aide aux enfants malades ou hospitalisés.

Venez danser pour eux, partager un beau moment et soutenir une belle cause !



>> Événement sur réservation.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Hôtel de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 83 44 89 85

