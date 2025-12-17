Thé Dansant Troyes
Thé Dansant Troyes dimanche 8 mars 2026.
Thé Dansant
Hôtel de Ville de Troyes Troyes Aube
Tarif : 18 – 18 – 18 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Ambiance garantie avec l’orchestre Stéphane Courtot-Renoux, champion du monde d’accordéon, et la présence de Miss Aube et ses dauphines (Miss France).
Au programme danses, animations, grande tombola aux nombreux lots, champagne*, softs et gourmandises.
Les bénéfices seront reversés à une association locale venant en aide aux enfants malades ou hospitalisés.
Venez danser pour eux, partager un beau moment et soutenir une belle cause !
>> Événement sur réservation.
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Hôtel de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 83 44 89 85
