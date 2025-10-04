Thé dansant : une après-midi rythmée et chaleureuse au centre Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS
Thé dansant : une après-midi rythmée et chaleureuse au centre Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS samedi 4 octobre 2025.
Dans le cadre de ses actions sociales à destination des familles et des seniors, le centre Maurice Ravel propose un thé dansant, véritable parenthèse joyeuse et dynamique. Encadrés par des professeurs passionnés, les participants pourront s’initier ou se perfectionner aux danses en ligne et aux danses à deux, dans une ambiance détendue et bienveillante.
Entre deux pas de danse, un goûter et des boissons seront offerts pour reprendre des forces et échanger avec les autres danseurs.
Ce rendez-vous est accessible sur réservation, avec une participation de 8€ à régler sur place.
Le centre Maurice Ravel, lieu pluridisciplinaire au cœur du quartier, propose toute l’année des activités variées pour tous les âges : animations, théâtre, espace jeunesse, jardin partagé, galerie d’exposition et centre social. Pour en savoir plus sur les événements à venir, consultez Centre social Paris anim’ Maurice Ravel
Le samedi 04 octobre 2025
de 15h00 à 18h00
payant
Sur inscription
par tél. 01 44 75 60 14
ou
par email : animravel@laligue.org
Nombre de place limitée à 60 personnes
Public enfants, jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS
https://www.paris.fr/seniors-a-paris