Thé dansant : une après-midi rythmée et chaleureuse au centre Maurice Ravel Centre Paris Anim’ Maurice Ravel PARIS samedi 4 octobre 2025.

Dans le cadre de ses actions sociales à destination des familles et des seniors, le centre Maurice Ravel propose un thé dansant, véritable parenthèse joyeuse et dynamique. Encadrés par des professeurs passionnés, les participants pourront s’initier ou se perfectionner aux danses en ligne et aux danses à deux, dans une ambiance détendue et bienveillante.

Entre deux pas de danse, un goûter et des boissons seront offerts pour reprendre des forces et échanger avec les autres danseurs.

Ce rendez-vous est accessible sur réservation, avec une participation de 8€ à régler sur place.

Le centre Maurice Ravel, lieu pluridisciplinaire au cœur du quartier, propose toute l’année des activités variées pour tous les âges : animations, théâtre, espace jeunesse, jardin partagé, galerie d’exposition et centre social. Pour en savoir plus sur les événements à venir, consultez Centre social Paris anim’ Maurice Ravel

Le Centre Maurice Ravel invite les séniors et les amateurs de danse à partager un moment festif autour du thé dansant. Animée par des professeurs de danse de salon, cette activité intergénérationnelle mêle plaisir de la danse, convivialité et gourmandise.

Le samedi 04 octobre 2025

de 15h00 à 18h00

payant

Sur inscription

par tél. 01 44 75 60 14

ou

par email : animravel@laligue.org

Nombre de place limitée à 60 personnes

Public enfants, jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

https://www.paris.fr/seniors-a-paris