Thé dansant Varaignes
Thé dansant Varaignes dimanche 25 janvier 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Varaignes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Animé par Croq Musette. 16h pâtisserie offerte et 18h30 soupe à l’oignon.
Animé par Croq Musette. 16h pâtisserie offerte et 18h30 soupe à l’oignon. .
Salle des fêtes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 38 67 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
Entertainment by Croq Musette. 4pm: free pastries and 6:30pm onion soup.
L’événement Thé dansant Varaignes a été mis à jour le 2026-01-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin