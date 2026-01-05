Thé dansant

Animé par Croq Musette. 16h pâtisserie offerte et 18h30 soupe à l’oignon.

Salle des fêtes Varaignes 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 38 67 42

English : Thé dansant

Entertainment by Croq Musette. 4pm: free pastries and 6:30pm onion soup.

L’événement Thé dansant Varaignes a été mis à jour le 2026-01-01 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin