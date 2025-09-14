Thé dansant Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier

Thé dansant Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier dimanche 14 septembre 2025.

Thé dansant

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Après-midi dansant organisé par le club de l’amitié et avec l’orchestre Virginie Pouget.

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 61 12 26

English :

Afternoon dance organized by the Club de l’amitié, with the Virginie Pouget orchestra.

German :

Tanznachmittag, organisiert vom Club de l’amitié und mit dem Orchester Virginie Pouget.

Italiano :

Pomeriggio danzante organizzato dal Club de l’Amitié con l’orchestra Virginie Pouget.

Espanol :

Tarde de baile organizada por el Club de l’Amitié con la orquesta Virginie Pouget.

