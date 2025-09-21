Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Thé dansant organisé par le club de l’amitié de Rongères

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 02 03 57

English :

Tea dance organized by the Rongères Friendship Club

German :

Thé dansant organisiert vom Club de l’amitié de Rongères

Italiano :

Ballo del tè organizzato dal Club dell’Amicizia di Rongères

Espanol :

Baile del té organizado por el Club de la Amistad de Rongères

