Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Thé dansant organisé par le club de l’amitié de Rongères
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 02 03 57
English :
Tea dance organized by the Rongères Friendship Club
German :
Thé dansant organisiert vom Club de l’amitié de Rongères
Italiano :
Ballo del tè organizzato dal Club dell’Amicizia di Rongères
Espanol :
Baile del té organizado por el Club de la Amistad de Rongères
L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire