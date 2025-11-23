Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Thé dansant organisé par le comité des fêtes de Varennes-sur-Allier
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53
English :
Tea dance organized by the Varennes-sur-Allier festival committee
German :
Thé dansant organisiert vom Festkomitee von Varennes-sur-Allier
Italiano :
Danza del tè organizzata dal comitato del festival di Varennes-sur-Allier
Espanol :
Baile del té organizado por el comité de fiestas de Varennes-sur-Allier
L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire