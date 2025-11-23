Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Thé dansant

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Thé dansant organisé par le comité des fêtes de Varennes-sur-Allier

.

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53

English :

Tea dance organized by the Varennes-sur-Allier festival committee

German :

Thé dansant organisiert vom Festkomitee von Varennes-sur-Allier

Italiano :

Danza del tè organizzata dal comitato del festival di Varennes-sur-Allier

Espanol :

Baile del té organizado por el comité de fiestas de Varennes-sur-Allier

L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire