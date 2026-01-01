Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier dimanche 18 janvier 2026.
Thé dansant
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2026-01-18 14:30:00
fin : 2026-01-18 19:30:00
2026-01-18
Après-midi dansant avec l’orchestre Michel Virlogeux organisé par le club de l’amitié.
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 61 12 26
English :
Afternoon dance with the Michel Virlogeux orchestra, organized by the Club de l’Amitié.
L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire