Thé dansant Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Thé dansant

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18 19:30:00

2026-01-18

Après-midi dansant avec l’orchestre Michel Virlogeux organisé par le club de l’amitié.

English :

Afternoon dance with the Michel Virlogeux orchestra, organized by the Club de l’Amitié.

