Thé dansant

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Thé dansant organisé par l’ Amicale des AFN, animé par Mélody Musette et Jacques Stanis.

.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 02 03 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea dance organized by the Amicale des AFN, with Mélody Musette and Jacques Stanis.

L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire