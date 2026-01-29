Thé dansant Varennes-sur-Allier
Thé dansant Varennes-sur-Allier dimanche 8 février 2026.
Thé dansant
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le comité des fêtes de Varennes sur Allier organise son thé dansant.
Buvette sur place
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53
English :
The Comité des fêtes de Varennes sur Allier organizes its tea dance.
Refreshments on site
