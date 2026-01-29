Thé dansant

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le comité des fêtes de Varennes sur Allier organise son thé dansant.

Buvette sur place

.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 31 04 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Varennes sur Allier organizes its tea dance.

Refreshments on site

L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire