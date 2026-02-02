Thé dansant

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Thé dansant organisé par la Retraite sportive de Varennes sur Allier

.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 45 19 72 chistrianebelot@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea dance organized by the Retraite sportive de Varennes sur Allier

L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire