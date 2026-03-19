Thé dansant Varennes-sur-Allier
Thé dansant Varennes-sur-Allier dimanche 7 juin 2026.
Thé dansant
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Thé dansant organisé par l’UNRPA.
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Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 13 96 08
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English :
Tea dance organized by UNRPA.
L’événement Thé dansant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire