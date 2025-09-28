Thé dansant Villé

Thé dansant Villé dimanche 28 septembre 2025.

Thé dansant

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28 2025-11-16

Valses, marches, tangos ou autres rythmes… Il y en aura pour tous les goûts ! .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

