Thé Dansant – Villeneuve-sur-Lot, 8 juin 2025 14:30, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Thé Dansant Salle des fêtes Michel CAZASSUS Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 14:30:00

fin : 2025-06-08 19:00:00

Date(s) :

2025-06-08

Les Ainés du Mont Pujols vous invitent à un thé dansant avec l’orchestre Alain Vignau.

Venez pour une sympathique après-midi de danse.

Réservation obligatoire, une petite participation vous sera demandée.

Petite restauration et boissons sur place.

Salle des fêtes Michel CAZASSUS

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 06 94

English : Thé Dansant

The Ainés du Mont Pujols invite you to a tea dance with the Alain Vignau orchestra.

Come and enjoy an afternoon of dancing.

Reservations essential, a small charge will be made.

Snacks and drinks available.

German : Thé Dansant

Die Ainés du Mont Pujols laden Sie zu einem Tanztee mit dem Orchester Alain Vignau ein.

Kommen Sie zu einem sympathischen Tanznachmittag.

Eine Reservierung ist erforderlich, ein kleiner Beitrag wird von Ihnen verlangt.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Italiano :

Gli Ainés du Mont Pujols vi invitano a un tè danzante con l’orchestra di Alain Vignau.

Venite a godervi un pomeriggio di ballo.

La prenotazione è indispensabile, è previsto un piccolo supplemento.

Snack e bevande disponibili in loco.

Espanol : Thé Dansant

Los Ainés du Mont Pujols le invitan a un baile del té con la orquesta de Alain Vignau.

Venga a disfrutar de una tarde de baile.

Imprescindible reservar, se cobrará una pequeña cantidad.

Aperitivos y bebidas disponibles in situ.

