Thé dansant Villeréal samedi 31 janvier 2026.

Salle François Mitterrand Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

2026-01-31

Thé dansant organisé par le Club du Sourire et animé par l’orchestre musette Vincent Gavinet.
Salle François Mitterrand Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 

English : Thé dansant

Tea dance organized by the Club du Sourire, with music by Vincent Gavinet.

