Thé dansant Villeréal
Thé dansant Villeréal samedi 31 janvier 2026.
Thé dansant
Salle François Mitterrand Villeréal Lot-et-Garonne
Thé dansant organisé par le Club du Sourire et animé par l’orchestre musette Vincent Gavinet.
Salle François Mitterrand Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 14 01 13
English : Thé dansant
Tea dance organized by the Club du Sourire, with music by Vincent Gavinet.
