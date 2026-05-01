Thé dansant Restaurant L’Éclat de Rire Vilosnes-Haraumont

Vilosnes-Haraumont

Thé dansant

Restaurant L’Éclat de Rire 1 Quartier de la Gare Vilosnes-Haraumont Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le restaurant l’Éclat de Rire vous convie à une après-midi festive animée par le musicien Lucien Girelli.

Chaque participant aura une part de gâteau comprise dans le prix d’entrée.

Il est possible de manger au restaurant avant ou après le thé dansant, le menu étant à 16 €.

Réservation par téléphone recommandée.Tout public

12 .

Restaurant L’Éclat de Rire 1 Quartier de la Gare Vilosnes-Haraumont 55110 Meuse Grand Est +33 6 38 65 84 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restaurant l’Éclat de Rire invites you to an afternoon of festive entertainment by musician Lucien Girelli.

Each participant will receive a slice of cake included in the entrance fee.

You can dine at the restaurant before or after the tea dance, with the menu priced at 16?

Reservations by telephone recommended.

L’événement Thé dansant Vilosnes-Haraumont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE