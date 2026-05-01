Thé dansant Restaurant L’Éclat de Rire Vilosnes-Haraumont
Thé dansant Restaurant L’Éclat de Rire Vilosnes-Haraumont mercredi 20 mai 2026.
Vilosnes-Haraumont
Thé dansant
Restaurant L’Éclat de Rire 1 Quartier de la Gare Vilosnes-Haraumont Meuse
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Le restaurant l’Éclat de Rire vous convie à une après-midi festive animée par le musicien Lucien Girelli.
Chaque participant aura une part de gâteau comprise dans le prix d’entrée.
Il est possible de manger au restaurant avant ou après le thé dansant, le menu étant à 16 €.
Réservation par téléphone recommandée.Tout public
12 .
Restaurant L’Éclat de Rire 1 Quartier de la Gare Vilosnes-Haraumont 55110 Meuse Grand Est +33 6 38 65 84 97
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English :
Restaurant l’Éclat de Rire invites you to an afternoon of festive entertainment by musician Lucien Girelli.
Each participant will receive a slice of cake included in the entrance fee.
You can dine at the restaurant before or after the tea dance, with the menu priced at 16?
Reservations by telephone recommended.
L’événement Thé dansant Vilosnes-Haraumont a été mis à jour le 2026-05-13 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE