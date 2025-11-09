Thé Dansant Salle des Fêtes de Voiteur Voiteur
Thé Dansant Salle des Fêtes de Voiteur Voiteur dimanche 9 novembre 2025.
Salle des Fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur Jura
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 19:00:00
Le comité d’animation de Voiteur vous invite à venir danser tout un après-midi sur les rythmes proposés par DJ Jeepy (tous type de danse).
Buvette et pâtisseries sur place. .
Salle des Fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com
