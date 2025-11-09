Thé Dansant Salle des Fêtes de Voiteur Voiteur

Thé Dansant

Salle des Fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur Jura

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:00:00

fin : 2025-11-09 19:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le comité d’animation de Voiteur vous invite à venir danser tout un après-midi sur les rythmes proposés par DJ Jeepy (tous type de danse).

Buvette et pâtisseries sur place. .

Salle des Fêtes de Voiteur 7 Grande Rue Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com

English : Thé Dansant

German : Thé Dansant

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé Dansant Voiteur a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme JurAbsolu