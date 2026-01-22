Thé dansant Winds Salle socioculturelle Val-de-Bride

Thé dansant Winds

Thé dansant Winds Salle socioculturelle Val-de-Bride dimanche 8 février 2026.

Thé dansant Winds

Salle socioculturelle Rue du moulin Rue Messidor Val-de-Bride Moselle

Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :
2026-02-08

Une animation avec le groupe les WINDS.
Café gâteaux sur placeAdultes
6  .

Salle socioculturelle Rue du moulin Rue Messidor Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 81 26 19 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Entertainment by the group the WINDS.
Coffee and cakes on site

L’événement Thé dansant Winds Val-de-Bride a été mis à jour le 2026-01-22 par OT DU PAYS SAULNOIS