Thé dansant Winds Salle socioculturelle Val-de-Bride
Thé dansant Winds Salle socioculturelle Val-de-Bride dimanche 8 février 2026.
Thé dansant Winds
Salle socioculturelle Rue du moulin Rue Messidor Val-de-Bride Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
Date(s) :
2026-02-08
Une animation avec le groupe les WINDS.
Café gâteaux sur placeAdultes
6 .
Salle socioculturelle Rue du moulin Rue Messidor Val-de-Bride 57260 Moselle Grand Est +33 6 81 26 19 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Entertainment by the group the WINDS.
Coffee and cakes on site
L’événement Thé dansant Winds Val-de-Bride a été mis à jour le 2026-01-22 par OT DU PAYS SAULNOIS