Thé Dansant Le W Woustviller

Thé Dansant

Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Organisé par la Municipalité de Woustviller.

Animé par Jacky Mélody.

Prévente en mairie.Adultes

5 .

Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr

English :

Organized by the Municipality of Woustviller.

Hosted by Jacky Mélody.

Pre-sale at Town Hall.

L’événement Thé Dansant Woustviller a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES