Thé Dansant Le W Woustviller dimanche 8 février 2026.

Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 18:30:00

2026-02-08

Organisé par la Municipalité de Woustviller.
Animé par Jacky Mélody.

Prévente en mairie.Adultes
5  .

Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20  mairie@woustviller.fr

English :

Organized by the Municipality of Woustviller.
Hosted by Jacky Mélody.

Pre-sale at Town Hall.

L’événement Thé Dansant Woustviller a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES