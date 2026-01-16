Thé Dansant Le W Woustviller
Thé Dansant Le W Woustviller dimanche 8 février 2026.
Thé Dansant
Le W 24 rue de Nancy Woustviller Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 18:30:00
2026-02-08
Organisé par la Municipalité de Woustviller.
Animé par Jacky Mélody.
Prévente en mairie.Adultes
Le W 24 rue de Nancy Woustviller 57915 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 20 mairie@woustviller.fr
English :
Organized by the Municipality of Woustviller.
Hosted by Jacky Mélody.
Pre-sale at Town Hall.
L’événement Thé Dansant Woustviller a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES