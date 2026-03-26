Thé dansant Ygos-Saint-Saturnin
Thé dansant Ygos-Saint-Saturnin dimanche 29 mars 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes 2 Place du Marché Ygos-Saint-Saturnin Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Le club des retraités organise dimanche 29 mars un thé dansant animé par Jacky Dumartin à 14h à la salle des Fêtes.
Entrée 10 € (une boisson et une pâtisserie offertes).
Le club des retraités organise dimanche 29 mars un thé dansant animé par Jacky Dumartin à 14h à la salle des Fêtes.
Entrée 10 € (une boisson et une pâtisserie offertes). .
Salle des fêtes 2 Place du Marché Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 62 74 67 hely40110@gmail.com
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English : Thé dansant
On Sunday March 29, the Club des Retraites is organizing a tea dance, hosted by Jacky Dumartin, at 2pm in the Salle des Fêtes.
Admission: 10 ? (one drink and one pastry free).
L’événement Thé dansant Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Morcenx