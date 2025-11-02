Thé Dansant rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Thé Dansant rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 2 novembre 2025.
Thé Dansant
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Thé dansant organisé par l’association les Ollières-Veyrac et animé par l’orchestre Didier Roques. Ambiance assurée. Une pâtisserie vous sera gracieusement offerte.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 08 16 43 andre.chambon0930@orange.fr
English :
Tea dance organized by the Ollières-Veyrac association, with music by Didier Roques. Atmosphere guaranteed. Complimentary pastries.
German :
Tanztee, organisiert von der Vereinigung Les Ollières-Veyrac und unter der Leitung des Orchesters Didier Roques. Die Stimmung ist garantiert. Eine Patisserie wird Ihnen kostenlos angeboten.
Italiano :
Ballo del tè organizzato dall’associazione Ollières-Veyrac, con la musica di Didier Roques. Atmosfera garantita. Verrà offerto un pasticcino gratuito.
Espanol :
Baile del té organizado por la asociación Ollières-Veyrac, con música de Didier Roques. Ambiente garantizado. Se ofrecerá un pastel gratuito.
L’événement Thé Dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire