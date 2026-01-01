Thé Dansant rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Thé Dansant

Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-18 14:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Yssingeaux vous invite à un thé dansant à partir de 14 h 30 avec l’orchestre d’Angélique Servant.

rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 81 55 63

English :

The Amicale des donneurs de sang bénévoles d?Yssingeaux invites you to a tea dance from 2:30 pm with Angélique Servant?s orchestra.

