Thé Dansant Foyer Rural Yssingeaux

Thé Dansant Foyer Rural Yssingeaux dimanche 8 février 2026.

Thé Dansant

Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-02-08

Venez partager un moment convivial lors du thé dansant, animé par l’orchestre Stéphanie Rodriguez.
Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   michele.bard322@orange.fr

English :

Come and share a convivial moment at the tea dance, entertained by the Stéphanie Rodriguez orchestra.

L’événement Thé Dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire