Thé dansant Foyer Rural Yssingeaux
dimanche 20 septembre 2026 · Foyer Rural · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Thé dansant
Foyer Rural 6 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Thé Dansant organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers et animé par Aurélie Jérôme & Arnaud !
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Foyer Rural 6 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 00 42 17
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English :
Dance party organized by the Association of Former Firefighters and hosted by Aurélie Jérôme & Arnaud!
L’événement Thé dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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