Thé dansant Foyer Rural Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Thé dansant

Foyer Rural 6 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Thé Dansant organisé par l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers et animé par Aurélie Jérôme & Arnaud !

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Foyer Rural 6 Rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 00 42 17

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English :

Dance party organized by the Association of Former Firefighters and hosted by Aurélie Jérôme & Arnaud!

L’événement Thé dansant Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire