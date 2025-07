The dark side of the moon Pink Floyd Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou

The dark side of the moon Pink Floyd

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-18 18:30:00

fin : 2025-08-13

2025-07-18 2025-07-23 2025-07-25 2025-07-30 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-22 2025-08-27 2025-08-29

Sorti en mars 1973, l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd fêtait ses 50 ans en 2023. À cette occasion, l’International Planétarium Society (IPS), en accord avec Aubrey Powell, collaborateur créatif de longue date de Pink Floyd et du collectif Hipgnosis, a fait appel à NSC Creative, spécialisé dans la production de contenu pour planétariums, pour illustrer l’ensemble des titres de l’album emblématique du groupe. Le résultat est une expérience visuelle, auditive, temporelle et spatiale, telle que seul un planétarium peut offrir.

Ce voyage immersif transporte le spectateur au cœur de l’œuvre de Pink Floyd. .

Planétarium de Bretagne Parc du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 30

