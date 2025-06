The dead nation / Rencontre avec le réalisateur Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles 12 juillet 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

The dead nation / Rencontre avec le réalisateur Samedi 12 juillet 2025 de 18h à 20h30. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 18:00:00

fin : 2025-07-12 20:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Rencontre avec le réalisateur Radu Jude.

En partenariat avec le FID Marseille.

Synopsis :

Tara moarta (The Dead Nation) présente une série de clichés prise par le photographe Costică Acsinte de la petite ville roumaine de Slobozia dans les années 1930-1940. Principalement composée d’extraits de la même époque tirés du journal du médecin juif roumain Emil Dorian, la bande son raconte ce que les photographies ne montrent pas la montée de l’antisémitisme puis la terrible persécution roumaine des juifs, un sujet rarement abordé dans la Roumanie contemporaine.



De Radu Jude

Documentaire .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Interview with director Radu Jude.

In partnership with FID Marseille.

German :

Interview mit Regisseur Radu Jude.

In Partnerschaft mit FID Marseille.

Italiano :

Intervista al regista Radu Jude. In collaborazione con FID Marsiglia.

Espanol :

Encuentro con el director Radu Jude.

En colaboración con FID Marsella.

L’événement The dead nation / Rencontre avec le réalisateur Arles a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme d’Arles