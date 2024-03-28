THE DEAD SOUTH Guest – THE DEAD SOUTH – LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM – STRASBOURG Schiltigheim
THE DEAD SOUTH Guest – THE DEAD SOUTH Début : 2026-03-22 à 18:15. Tarif : – euros.
Artefact PRL / La Laiterie et Schiltigheim Culture en accord avec Le Periscope Folk Bluegrass Classic RockOuverture des portes: 18h15 – début 1ère partie: 19h00Préparez-vous à une déferlante d’énergie folk-western ! The Dead South, le quatuor acoustique canadien aux harmonies envoûtantes et aux banjos endiablés, revient enflammer la France en mars 2026. Rejoignez leur ‘Good Company’ de fans passionnés pour une expérience live inoubliable. Les places partent vite ! © Le Periscope
LA BRIQUETERIE – SCHILTIGHEIM – STRASBOURG AVENUE DE LA 2E DIVISION BLINDÉE 67300 Schiltigheim 67