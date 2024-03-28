THE DEAD SOUTH – LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix

THE DEAD SOUTH Début : 2026-03-13 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : THE DEAD SOUTHPréparez-vous à une déferlante d’énergie folk-western ! The Dead South, le quatuor acoustique canadien aux harmonies envoûtantes et aux banjos endiablés, revient enflammer la France en mars 2026. Rejoignez leur ‘Good Company’ de fans passionnés pour une expérience live inoubliable. Les places partent vite !

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59