The Dead South – LE MeM – RENNES Rennes

The Dead South Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PÉRISCOPE PRÉSENTE : THE DEAD SOUTHPréparez-vous à une déferlante d’énergie folk-western ! The Dead South, le quatuor acoustique canadien aux harmonies envoûtantes et aux banjos endiablés, revient enflammer la France en mars 2026.Rejoignez leur ‘Good Company’ de fans passionnés pour une expérience live inoubliable. Les places partent vite ! infos pratiques :Ouverture des portes : 19:00Début de concert : 20:00

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35