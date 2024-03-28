H JEUNECRACK – H JeuneCrack Infinit’ Spitch – La BAM (La boite à Musiques) Metz

H JEUNECRACK – H JeuneCrack Infinit’ Spitch – La BAM (La boite à Musiques) Metz samedi 22 novembre 2025.

H JeuneCrack continue de tracer sa route. En 2025, il dévoile « 1er Mouvement », premier chapitre d’une nouvelle trilogie. Le rappeur s’est illustré sur scène avec plusieurs dates en France, culminant avec deux concerts à guichets fermés à la Cigale les 9 et 10 mai. Sa performance live était accompagnée de sa machine « Opale », une installation visuelle et sonore mêlant projections, jeux de lumière et éléments sonores. Extension de son imaginaire, Opale plonge le public dans une expérience immersive. Côté visuels, il frappe fort avec ses deux derniers clips « Kaboul Kitchen » et « Hustleuse », deux productions où H impose une patte singulière renforçant son identité artistique. En parallèle, ses collaborations avec Mairo sur l’EP La Solution et avec Hologram Lo’ sur La Pieuvre ont été saluées par la critique. Deux projets complémentaires qui ont consolidé son statut dans le paysage du rap francophone.

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57