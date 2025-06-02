THE DEAD SOUTH – THE DEAD SOUTH 1ère partie – 6MIC Aix En Provence

THE DEAD SOUTH – THE DEAD SOUTH 1ère partie Début : 2026-03-24 à 20:00. Tarif : – euros.

VILLAGE 42 PRÉSENTE EN ACCORD AVEC LE PÉRISCOPE : THE DEAD SOUTH 1ÈRE PARTIEPréparez-vous à une déferlante d’énergie folk-western ! The Dead South, le quatuor acoustique canadien aux harmonies envoûtantes et aux banjos endiablés, revient enflammer la France en mars 2026. Rejoignez leur ‘Good Company’ de fans passionnés pour une expérience live inoubliable. Les places partent vi.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13