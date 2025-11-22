THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – ARCADIUM Annecy

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – ARCADIUM Annecy samedi 22 novembre 2025.

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

THE ULTIMATE LIVE CELEBRATIONAvec des centaines de concerts à son actif, THE DEPECHE MODE EXPERIENCE a conquis des milliers de spectateurs, devenant la référence des hommages à DEPECHE MODE.En 2017, DEPECHE MODE a salué le groupe et son chanteur en les mettant à l’honneur sur leur page Facebook officielle.Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan saisissant de réalisme. L’interprétation est remarquable et la voix d’une ressemblance frappante. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une fidélité musicale exceptionnelle. Le show est une célébration remarquable qui place THE DEPECHE MODE EXPERIENCE parmi les hommages les plus authentiques et les plus respectés d’Europe.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74