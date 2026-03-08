THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Béziers

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE

traverse de Colombiers Béziers Hérault

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Un hommage fidèle à Depeche Mode Rod Mak incarne Dave Gahan, énergie et émotion sur scène, revisitant toutes les époques du groupe avec intensité.

Plongez dans l’univers électrisant de Depeche Mode avec un hommage parmi les plus fidèles d’Europe. Rod Mak incarne un Dave Gahan saisissant, offrant une présence vocale et scénique exceptionnelle. Revivez toutes les époques du groupe dans un show intense et réaliste, salué pour son authenticité. Un concert captivant où l’énergie brute et l’émotion des classiques de Depeche Mode sont parfaitement recréées. .

traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 5 49 73 66 16

English :

A faithful tribute to Depeche Mode: Rod Mak embodies Dave Gahan, energy and emotion on stage, revisiting all the band’s eras with intensity.

