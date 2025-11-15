THE DEPECHE MODE EXPERIENCE

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 40 – 40 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Un hommage fidèle à Depeche Mode Rod Mak incarne Dave Gahan, énergie et émotion sur scène, revisitant toutes les époques du groupe avec intensité.

Plongez dans l’univers électrisant de Depeche Mode avec un hommage parmi les plus fidèles d’Europe. Rod Mak incarne un Dave Gahan saisissant, offrant une présence vocale et scénique exceptionnelle. Revivez toutes les époques du groupe dans un show intense et réaliste, salué pour son authenticité. Un concert captivant où l’énergie brute et l’émotion des classiques de Depeche Mode sont parfaitement recréées.

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 5 49 73 66 16

English :

A faithful tribute to Depeche Mode: Rod Mak embodies Dave Gahan, energy and emotion on stage, revisiting all the band’s eras with intensity.

German :

Eine treue Hommage an Depeche Mode: Rod Mak verkörpert Dave Gahan, Energie und Emotionen auf der Bühne und durchlebt alle Epochen der Band mit Intensität.

Italiano :

Un fedele tributo ai Depeche Mode: Rod Mak interpreta Dave Gahan con energia ed emozione sul palco, rivisitando con intensità tutte le epoche della band.

Espanol :

Un fiel homenaje a Depeche Mode: Rod Mak interpreta a Dave Gahan con energía y emoción sobre el escenario, revisitando con intensidad todas las épocas de la banda.

L’événement THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Béziers a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE