The Depeche Mode Experience Cité des Congrès Nantes mercredi 1 avril 2026.

Gratuit : non 40 € à 55 € 40 € à 55 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/the-depeche-mode-experience.html Tout public

Concert The Depeche Mode Experience recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe. À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité. En 2017, les musiciens de Depeche Mode eux-mêmes ont mis The Depeche Mode Experience à l’honneur sur leur page Facebook officielle. Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. The Depeche Mode Experience revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/the-depeche-mode-experience.html