THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – LE LIBERTE – RENNES Rennes

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Début : 2026-12-13 à 17:30. Tarif : – euros.

213 Productions en accord avec Indigo Productions et Samedi Soir Productions présente : THE DEPECHE MODE EXPERIENCETHE ULTIMATE LIVE CELEBRATIONUne immersion totale dans l’univers de DEPECHE MODE !THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis THE DEPECHE MODE EXPERIENCE à l’honneur sur leur page Facebook officielle.Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation.https://youtu.be/BCTyU7-jkmI

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35