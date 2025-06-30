THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – LE PIN GALANT Merignac

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – LE PIN GALANT Merignac samedi 10 janvier 2026.

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Début : 2026-01-10 à 20:30. Tarif : – euros.

INDIGO PRODUCTIONS (79) PRÉSENTE : THE DEPECHE MODE EXPERIENCETHE ULTIMATE LIVE CELEBRATIONUne immersion totale dans l’univers de DEPECHE MODE !THE DEPECHE MODE EXPERIENCE recrée l’énergie brute et authentique des concerts de Depeche Mode, offrant un hommage parmi les plus fidèles d’Europe.À chaque concert, le groupe emporte le public dans un show saisissant de réalisme, applaudi pour son authenticité et son intensité.En 2017, Depeche Mode eux-mêmes ont mis THE DEPECHE MODE EXPERIENCE à l’honneur sur leur page Facebook officielle.Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan troublant de réalisme, tant par sa présence vocale que scénique. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une précision remarquable, créant un hommage unique et authentique à chaque prestation.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33