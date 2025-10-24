THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – STRASBOURG – PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg

LES VOISINS – LES VOISINS CABARET D’OUTRE TOMBE Début : 2026-01-10 à 20:00. Tarif : – euros.

LE TRUC DU PÈRE LACHAISE – PARIS :LES VOISINS CABARET D’OUTRE TOMBEOuverture des Portes : 19h30Représentation : 21h00Club : 23h00 – 03h00À deux pas du cimetière du Père Lachaise, un soir d’Halloween, un cabaret s’ouvre… et les fantômes du passé s’y retrouvent !Le tout nouveau cabaret LES VOISINS lance sa saison avec une soirée hors du temps : les défunts illustres et oubliés du cimetière du Père Lachaise ressuscitent le temps d’un spectacle festif et déjanté. Au programme : apparitions burlesques, chansons réincarnées, cirque poétique, et confidences d’outre-tombe…Qui sait ?Venez trinquer, rire, frissonner et vibrer avec LES VOISINS : le cabaret des morts joyeusement vivants.Infos pratiquesOuverture des portes à 19h30 – placement libre.Petite restauration et boissons disponibles à prix doux (bar associatif, paiement CB accepté).Vestiaire gratuit.Salle accessible aux personnes à mobilité réduite.Imaginé par: LambertAvec sur scène : Caro, Constance Palmer, David Noir, Emma Vaneecloo, Iel Elil, Inès, Madame, Robi, Véna, Tante Françoise, Nicolas, ZahiaAu piano : Patrick LaviosaCoordonné par : Brigitte, Sébastien et InèsProduction : Les Truculents du Père Lachaise, maison de cabarets associatifs

LE TRUC DU PERE LACHAISE 17 RUE FERNAND LÉGER 75020 Paris 75