THE DEPECHE MODE EXPERIENCE – ZINGA ZANGA Beziers

THE DEPECHE MODE EXPERIENCE Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

STRATEGES ORGANISATION PRÉSENTE : THE DEPECHE MODE EXPERIENCETHE DEPECHE MODE EXPERIENCETHE ULTIMATE LIVE CELEBRATION Avec des centaines de concerts à son actif, THE DEPECHE MODE EXPERIENCE a conquis des milliers de spectateurs, devenant la référence des hommages à DEPECHE MODE. En 2017, DEPECHE MODE a salué le groupe et son chanteur en les mettant à l’honneur sur leur page Facebook officielle. Sur scène, Rod Mak incarne un Dave Gahan saisissant de réalisme. L’interprétation est remarquable et la voix d’une ressemblance frappante. THE DEPECHE MODE EXPERIENCE revisite toutes les époques du groupe avec une fidélité musicale exceptionnelle. Le show est une célébration remarquable qui place THE DEPECHE MODE EXPERIENCE parmi les hommages les plus authentiques et les plus respectés d’Europe.

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34