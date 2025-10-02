THE DEVIL’S TRADE SELENIC – LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE – LA NEF Guebwiller

Début : 2025-10-02 à 19:00. Tarif : – euros.

Petite jauge pour forte demande… et pour cause : avec les Riffs de la Crypte, le Caveau échappe aux lois de la nature. Après une prestation bouleversante dans la Nef en 2022, The Devil’s Trade nous revient pour un nouveau cataclysme. Le génie hongrois Makó nous présentera une version augmentée de son dark-folk. Toujours aussi mélancolique, mais cette fois accompagné d’un claviériste et d’un batteur. Plus de force donc, mais toujours dans l’introspection. La première partie est assurée par les anglais de Telepathy, avec leur mélange des genres aux confins du rock, du metal et du sludge. Expérience cinématique et immersive garantie.19H00 l’ouverture des portes 20H00 le début des concerts.

LES DOMINICAINS DE HAUTE-ALSACE – LA NEF 34 RUE DES DOMINICAINS 68500 Guebwiller 68