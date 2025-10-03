THE DIRE STRAITS EXPERIENCE – LE COLISEE Chartres

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET AZ PROD PRESENTENT : THE DIRE STRAITS EXPERIENCETHE DIRE STRAITS EXPERIENCE, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, ancien membre du groupe, accompagné de six musiciens de renommée internationale ! Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit en eff et pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of Swing, Money for Nothing et Private Investigations, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28